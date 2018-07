Diretor do São Paulo fecha as portas para Valdivia, ex-Palmeiras

Vinicius Pinotti, novo diretor executivo de futebol do São Paulo, fechou as portas para o ex-palmeirense Valdivia, que está no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato do atleta se encerra no meio do ano, mas o dirigente tricolor acha que o atleta não se encaixa no perfil de jogador que o clube procura.

"Quando me pergunta sobre Valdivia, só penso no jogador do Internacional. O ex-Palmeiras não tem chance nenhuma de jogar aqui. Está com 33 anos e não possui o perfil que queremos. Não cabe no sistema de jogo do Rogério", afirmou o dirigente, que prefere atletas que sejam dinâmicos em campo.

Já quando é perguntado sobre o outro Valdivia, do Internacional, a reação é diferente. "Todo grande jogador interessa ao São Paulo", comentou Pinotti, sem entrar em detalhes. Não é de hoje a admiração dos dirigentes tricolores pelo atleta de 22 anos do Colorado, que já demonstrou publicamente seu carinho pelo time do Morumbi.

Valdivia esteve perto de sair do Inter nesta temporada, após interesses de Corinthians e Palmeiras, mas permaneceu no clube gaúcho. Na última temporada, ele passou por uma cirurgia no joelho e desfalcou a equipe por muitos meses. Neste ano, teve uma lesão no tornozelo e tudo isso fez com que perdesse espaço na equipe.

O São Paulo evita falar sobre jogadores e afirma que o elenco está completo para o Brasileirão. "Se for ver carência do time, esse é o elenco que temos para jogar. Não tem nada que precisamos especificamente. Mas estamos olhando", avisou Pinotti, ciente de que o técnico Rogério Ceni gostaria de mais um meia para fazer sombra a Cueva.