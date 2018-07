Diretor do São Paulo promete mais dois reforços de peso

SÃO PAULO - O São Paulo já anunciou um pacotão de reforços, com a chegada de cinco jogadores - os zagueiros Edson Silva e Paulo Miranda, o lateral-esquerdo Cortês, o volante Fabrício e o meia Maicon. Mas ainda promete mais. Segundo o diretor de futebol do clube, Adalberto Baptista, a expectativa é contratar mais dois nomes de peso para o elenco da próxima temporada.

"Vamos trazer pelo menos mais dois jogadores que chegarão para jogar", avisou Adalberto Baptista, em entrevista ao site do São Paulo, adiantando que as próximas contratações devem ser fechadas apenas em janeiro. "Temos algumas coisas bem encaminhadas, que podem ter um desfecho a qualquer momento, mas a tendência é concretizar os novos reforços no início do ano."

O diretor também reconheceu que a prioridade são-paulina é contratar "um meia de ligação". O escolhido foi o argentino Montillo, por quem o São Paulo já fez até proposta oficial - 6 milhões de euros (cerca de R$ 14,5 milhões) e mais três jogadores (Carlinhos Paraíba, Henrique e Jean). Mas o Cruzeiro não aceitou a oferta do clube e está pedindo 15 milhões de euros.

Adalberto Baptista também explicou que os reforços estão sendo definidos pelos dirigentes, mas ressaltou que o técnico Leão "contribui muito" na escolha dos jogadores. Mesmo porque, ele lembrou que o objetivo da direção é mudar o perfil do time. "Esperamos liderança e espírito de luta, porque a gente acredita que tenha faltado isso em 2011", disse o diretor.

Até agora, o São Paulo já definiu as saídas do meia Rivaldo e do atacante Dagoberto, ambos pelo fim do contrato. Mas Adalberto Baptista admitiu que outros jogadores devem deixar o clube, para não manter o elenco inchado. Assim, com todas essas mudanças, o diretor espera formar "um time competitivo, comprometido e vencedor, que deixe a torcida orgulhosa e feliz."