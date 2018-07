Diretor do São Paulo vê Jadson 'importante' e descarta liberá-lo

SÃO PAULO - Apontado como um dos principais candidatos a sair do São Paulo, Jadson ainda não procurou a diretoria para dizer que gostaria de ser negociado. "Ele não entrou em contato conosco. O que posso dizer é que se trata de um jogador muito importante e que já provou aqui sua enorme qualidade", afirmou o vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

Principal jogador da equipe no primeiro semestre, o meia perdeu espaço com a ascensão de Paulo Henrique Ganso e terminou o ano na reserva. A diretoria não quer se desfazer dele e não vê a possibilidade de envolvê-lo em uma troca para trazer reforços. "Mando um jogador como ele e recebo quem em troca?", diz Jesus Lopes. Caso ele bata o pé para ir embora, o time paulista não abre mão de receber um bom dinheiro na negociação.

Jadson chegou ao São Paulo no início de 2012 e desde então passou por diversos altos e baixos. Seu principal momento talvez tenha sido no início desse ano, quando chegou à seleção brasileira e foi para a Copa das Confederações, mas desde então não exibiu mais o mesmo futebol. Recentemente, a irmã do jogador postou em uma rede social que gostaria de vê-lo com a camisa do Corinthians. O Flamengo, no entanto, seria o principal interessado em seu futebol.