Diretor esportivo decide sair do Chelsea O diretor esportivo Frank Arnesen vai deixar o Chelsea no final da temporada, quando seu contrato expirar, e vai se tornar o segundo membro de fora dos campos a anunciar a saída do campeão inglês nos últimos meses. O dinamarquês, de 54 anos, disse no sábado que ele quer "buscar um novo desafio" depois de ter passado seis anos no time londrino, após ser atraído do Tottenham.