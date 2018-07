Diretor esportivo será técnico interino do RB Leipzig durante toda a temporada

O RB Leipzig vai disputar a nova temporada europeia com um técnico interino. Ralf Rangnick, diretor esportivo do clube alemão, assumirá a equipe de forma provisória porque o treinador contratado, Julian Nagelsmann, só desembarcará na equipe de Leipzig na temporada 2019/2020.

Rangnick, que já havia assumido a equipe como interino em outros momentos, vai ter o auxílio de Jesse Marsch, ex-treinador do New York Red Bulls, e de Robert Klauss, técnico do time sub-19 do RB Leipzig.

Rangnick já comandou a equipe na temporada 2015/2016, liderando o acesso do time à primeira divisão. Depois disso, foi substituído por Ralph Hasenhuettl, treinador do time na estreia da primeira divisão alemã. Hasenhuettl, contudo, não chegou a um acordo com a diretoria e não renovou seu contrato, em maio.

Em junho, então, o RB Leipzig surpreendeu ao anunciar a contratação de Nagelsmann, mas com início de trabalho somente em 2019. Na próxima temporada europeia, que vai começar em agosto, o técnico seguirá no comando do Hoffenheim.

"Vou carregar esta responsabilidade. Eu conheço o campeonato, o time e falo a mesma língua. Acho que ainda não é o caso de Jesse Marsch [auxiliar] assumir. É por isso que ele vai atuar como meu assistente", declarou Rangnick, nesta segunda-feira.