Diretor-executivo do Palmeiras confirma Rondinelly e promete reforço de peso

SÃO PAULO - O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, confirmou, após o jogo contra o Sporting Cristal, que o clube tem como certa a contratação do meia Rondinelly, do Grêmio, jogador que chega ao clube como parte do negócio envolvendo a transferência do atacante Barcos para o time gaúcho. Além disso, o dirigente reafirmou a intenção de contratar um reforço de peso para o segundo semestre e que vai atrás de Borges, do Cruzeiro, e Marco Antônio, do Grêmio.

"Até a janela (de transferências) abrir, a gente vai tomar pé da situação financeira do clube e do marketing. Pode ser até antes, mas com os pés no chão, digo que essa contratação fica para o segundo semestre", disse Brunoro, sobre o reforço de peso.

Em relação a Rondinelly, o jogador realiza exames médicos e deve ser anunciado até segunda-feira. Assim, chega-se a quatro o número de jogadores que foram cedidos pelo Grêmio em troca de Barcos. O quinto atleta seria Marcelo Moreno, mas a diretoria admite a possibilidade de tentar o meia Marco Antônio.

Porém, o foco principal está na contratação de um centroavante. "Estamos conversando com muita gente. Tem a possibilidade do Marco Antônio e do Borges, mas vamos deixar as coisas acontecerem", despistou.

As diretorias de Cruzeiro e Grêmio, já avisaram publicamente que não têm interesse em negociar Borges e Marco Antônio, respectivamente. Mas Brunoro acredita que uma boa conversa pode fazê-los mudar de ideia.