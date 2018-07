Diretor garante que Atlético-MG não fez proposta por Jadson

O Atlético Mineiro não fez nenhuma proposta para contar com o meia Jadson, que rescindiu com o Tianjin Quanjian, da China. Após o nome do jogador começar a ser ventilado no clube alvinegro, o diretor de futebol Eduardo Maluf veio a público nesta quarta-feira para garantir que não houve tratativas com os representantes do ex-corintiano.

"Não conversamos com ninguém ligado ao jogador, portanto não elaboramos nenhuma proposta pelo atleta", afirmou Maluf, em mensagem divulgada pela assessoria de imprensa do Atlético Mineiro.

Jadson deixou o Tianjin Quanjian, recém-promovido à primeira divisão chinesa, com o nome fortemente ligado ao Corinthians, de onde saiu há um ano como campeão brasileiro. O meia, entretanto, teria pedido um salário muito acima do mercado e teria assustado os paulistas. O São Paulo também teria conversado com Jadson nas últimas semanas, mas desistiu depois de ouvir sua pedida salarial, que seria o dobro do teto do clube.