Diretor garante que Manchester United não será vendido

Os proprietários da equipe inglesa têm enfrentado especulações sobre a possibilidade de venda no futuro, já que a família Glazer tem enfrentado dificuldades financeiras por conta das dívidas adquiridas para a aquisição do Manchester United em 2005. Recentemente, a imprensa britânica publicou que a família real do Catar poderia comprar o clube.

"É inevitável que em algum momento eles vão vender", afirmou Michael Edelson, que é um dos diretores do Manchester United desde 1982. Mas "há um caminho logo pela frente". Já a família Glazer garante que o clube não está à venda.