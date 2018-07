Diretor jurídico do Palmeiras quer a anulação do jogo com o Inter

SÃO PAULO - O diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira, pretende pedir a anulação do jogo contra o Internacional, vencido pela equipe gaúcha pelo placar de 2 a 1, neste sábado, em Porto Alegre. De acordo com Oliveira, a anulação do gol de Barcos no segundo tempo foi ilegal, embora tenha sido com a mão.

Em texto publicado em seu blog logo após a partida, o advogado afirma que há informações de que o delegado da CBF no jogo, Gérson Antônio Baluta, recorreu a um repórter de televisão para confirmar se o gol do atacante palmeirense havia sido com a mão mesmo. Após isso, ele teria avisado o quarto árbitro, que repassou a informação para o juiz do jogo, Francisco Carlos Nascimento.

"Estamos averiguando essa informação e faremos isso à exaustão, pois, se confirmado, será caso de anulação da partida e responsabilização dos envolvidos. Desnecessário dizer que, certo ou errado, o resultado de campo não pode sofrer ingerência externa", explica o advogado em seu texto.

O lance polêmico aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Marcos Assunção cobrou escanteio e Barcos desviou a bola para o gol com mão. O juiz confirmou o gol, mas voltou atrás após intervenção do 4º árbitro, o gaúcho Jean Pierre Gonçalves de Lima.

CONFIRA O TEXTO DO ADVOGADO NA ÍNTEGRA

Prezado Palestrino,

Muita controvérsia haverá quanto à anulação do gol que seria de empate.

Fatos: (i) O árbitro e o assistente deram o gol correndo para o meio do campo; (ii) depois de alguns minutos o árbitro anulou o gol por aviso do assistente externo.

Ha relatos de que o delegado da CBF teria perguntado para um repórter se o gol foi legítimo e, depois da resposta teria então avisado o 4o. árbitro.

Estamos averiguando essa informação e faremos isso à exaustão, pois, se confirmado, será caso de ANULAÇÃO da partida e responsabilização dos envolvidos.

Desnecessário dizer que, CERTO ou ERRADO, o resultado de campo não pode sofrer ingerência externa.

Ninguém avisou as VÁRIAS vezes em que fomos prejudicados pela arbitragem, logo, não têm o DIREITO de fazerem isso para nos prejudicar.

Que o nível da arbitragem é sofrível e seguidamente somos prejudicados todos bem sabemos, mas interferência externa para isso já é demais.

Averiguaremos. À exaustão.

Piraci Oliveira