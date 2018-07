Diretor nega chance de saída do atacante Rogério do São Paulo

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Gustavo Oliveira, negou nesta terça-feira que o atacante Rogério está de saída do clube. Reserva no time do técnico Edgardo Bauza, o jogador interessava ao Sport para um vínculo por empréstimo e apesar do desejo de ter mais espaço no elenco, deve continuar na equipe paulista, com quem tem contrato até 2018.

Rogério não foi relacionado para o jogo do último sábado, contra o Atlético-PR, no Morumbi. Em entrevista após a partida, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, afirmou que o atacante passava por problemas pessoais e confirmou a existência de equipes interessadas em contratar o jogador.

A incerteza sobre Rogério coincide com a recente contratação de um outro concorrente para a posição dele. O peruano Christian Cueva custou ao São Paulo cerca de R$ 9 milhões e vai reforçar o clube após a disputa da Copa América Centenário. O jogador ex-Toluca também tem na velocidade e no jogo pelas laterais do campo as suas características principais.

Rogério tem recebido poucas chances com Bauza, geralmente no segundo tempo das partidas. O jogador é querido pela torcida e fez três gols nesta temporada, o último deles no empate em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.