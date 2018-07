Diretor promete pelo menos seis reforços para o Corinthians

Com a derrota por 4 a 0 para o São Paulo, as críticas sobre a qualidade do elenco do Corinthians aumentaram ainda mais e o diretor de futebol, Flávio Adauto, promete que tudo mudará em 2017, pois pretende fazer uma grande reformulação no elenco. Pelo menos seis jogadores, segundo o dirigente, vão chegar para dar uma nova cara ao elenco e a intenção é fazer todas as mudanças já no fim do ano.

Dois jogadores já estão certos para a próxima temporada: Os atacantes Luidy, do CRB, e Jô, sem clube. “O Corinthians tem 13 jogadores emprestados a outras equipes, que podem voltar, e mais 37 ou 38 no elenco atual. Queremos trazer na média de cinco ou seis jogadores. O elenco será reavaliado, e quem vai fazer isso é o Oswaldo”, disse o dirigente, em entrevista à Rádio Transamérica.

A ideia da diretoria corintiana é que o elenco esteja formado no dia 11 de janeiro, quando os jogadores viajam para fazer parte da pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup. A tendência é que, caso conquiste a classificação para a Copa Libertadores, o time entre na fase inicial da competição e já tenha que atuar no dia 31 de janeiro.

“Não demora muito para termos essa avaliação do elenco. Temos quatro jogos pela frente e 27 dias para acabar o ano. No dia 11 de janeiro a equipe vai para a pré-temporada nos Estados Unidos. Nesse momento você tem que ter a base com 70% a 80% formulada”, explicou o diretor.

Com 50 pontos na tabela, o Corinthians continua vivo na briga por uma vaga no G-6 e pode ser beneficiado caso o Atlético-MG conquiste a Copa do Brasil, pois o Brasileiro passaria a classificar sete times para a competição continental. O time de Oswaldo de Oliveira volta a campo só no dia 16, quando enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli.