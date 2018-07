Diretor reitera que Ganso e Neymar ficam até o Mundial

Os portugueses estão autorizados a conversar com Danilo para acertar as bases do contrato. De acordo com o diretor de futebol, Pedro Luiz Nunes Conceição, a permanência de Danilo e de todos os demais campeões da Libertadores no Mundial é questão inegociável.

"O Santos não corre o risco de desmanche. Na verdade estamos nos fortalecendo. Se verificar, do time que disputou a final da Libertadores, só saiu o Zé Eduardo. Nós nos sentimos 100% seguros, e com total convicção, de que esse será o elenco para disputar o restante do Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes, em dezembro", afirmou o dirigente.

Pedro Luiz repetiu que Neymar e Ganso só saem mediante o depósito do valor da multa e após a disputa do Mundial. O diretor disse ainda que não recebeu nenhuma proposta por Arouca, cobiçado pela Fiorentina, e pelo goleiro Rafael, visado pela Roma. "Existem sondagens da Fiorentina, porém não houve proposta formal. Mas, não faz diferença, porque não temos interesse na saída do Arouca", garantiu.