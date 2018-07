Diretores corintianos visitam estádio de Yokohama, palco da final do Mundial

YOKOHAMA - Depois de passar por Kariya e Toyota, o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, esteve nesta quinta-feira em Yokohama, no Japão. Novamente acompanhado do supervisor de futebol do clube, Saulo Magalhães, ele visitou o estádio que sediará a final do Mundial de Clubes e que pode receber o clube paulista, caso passe pela estreia.

É no estádio de Yokohama que o Corinthians espera estar no dia 16 de dezembro, data da decisão, para buscar seu bicampeonato mundial. O adversário mais provável para a partida é o Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões da Europa da última temporada.

No elenco corintiano, um jogador já conhece o estádio. Anderson Polga esteve em Yokohama há pouco mais de dez anos, no dia 30 de junho de 2002, data da final da Copa do Mundo daquele ano, que garantiu o pentacampeonato à seleção brasileira. Na ocasião, o zagueiro ficou no banco de reservas.

O Corinthians estreia no Mundial de Clubes no dia 12 de dezembro, no Toyota Stadium. O adversário sairá do confronto do campeão japonês, representante do país-sede, com o time vencedor da partida entre os campeões continentais da África e da Oceania (Auckland City).