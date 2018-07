Diretoria acha caro trazer Jucilei de volta ao Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians ainda considera alto o preço que o Anzhi Makhachkala estipulou para vender Jucilei: 4,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões). O volante tem mais um ano de contrato com o clube russo, que há quase três anos comprou o jogador que estava no próprio Corinthians por 10 milhões de euros.

Um dos entraves da negociação, além da falta de dinheiro, é que o Corinthians considera difícil recuperar esse investimento em uma nova venda ao futebol europeu - Jucilei fará 26 anos em abril. O valor pedido pelos russos também é acima do montante reservado pela diretoria para gastar em reforços: R$ 10 milhões. A alternativa seria encontrar uma parceiro (um investidor) ou pagar a compra de Jucilei com o dinheiro da venda de algum atleta do elenco.

Nesta semana, o diretor de futebol Roberto de Andrade revelou que o clube fez uma consulta ao Anzhi sobre o preço do jogador. Ele disse que aguardava a resposta mas já reconhecia que a negociação era difícil. "É um jogador interessante porque já trabalhou conosco." Jucilei chegou ao Corinthians em 2009, trabalhou com Mano Menezes e foi vendido ao clube russo no início de 2011. Desde então ele joga no Anzhi, que aceitou negociá-lo neste final de ano.

Mas o Corinthians tem um plano B. Contratar Baraka, que confirmou a saída da Ponte Preta porque seu vínculo termina neste mês. Baraka é mais velho que Jucilei, tem 27 anos, mas viria sem custo.Além de Baraka, o time do Parque São Jorge tem interesse em Undel, também da Ponte. Mas ele tem contrato até 2016 e é preciso para uma multa rescisória de R$ 6 milhões. "É difícil anunciarmos alguém antes do Natal. Acho que fica para 2014", disse Roberto de Andrade.

EDENÍLSON

O lateral-direito recebeu uma sondagem de um clube italiano, segundo seu empresário Jorge Machado. Ele iria levar a proposta para a diretoria do Corinthians. "Quem irá decidir isso (a saída do atleta) é a direção. O Edenílson tem contrato", afirmou Machado.

Edenílson é o principal nome da lateral-direita (e única opção) do time desde que Alessandro se aposentou. Por isso Rafinha, do Bayern de Munique, está na pauta dos reforços para 2014.