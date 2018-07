Diretoria confirma permanência de Ricardo Oliveira O atacante Ricardo Oliveira vai permanecer no Santos. Por meio de uma nota oficial, o clube confirmou o fim das negociações com o Beijing Guon, da China, na tarde desta sexta-feira. "O atacante Ricardo Oliveira permanece no Santos FC e irá cumprir seu contrato com o Clube. Apesar dos esforços da diretoria e do atleta, para chegarem a uma definição positiva para ambas as partes, não houve tempo hábil para concretizar esta negociação", diz trecho do comunicado da diretoria.