Diretoria corintiana elege atacante como prioridade para 2015

Por um momento no treino de quinta-feira, Mano Menezes escalou o Corinthians com três jogadores na frente. Luciano, Malcom e Gustavo Tocantins - os dois últimos recém-promovidos das categorias de base. Para enfrentar o Bahia, domingo, não há outro atacante no elenco.

Guerrero, principal atacante do time, e até mesmo Romero foram convocados pelas suas seleções para mais uma rodada de amistosos internacionais. Nesta sexta, coincidentemente, os dois são rivais no jogo entre Peru e Paraguai. Fosse ano passado, quando Guerrero também era convocado pelo Peru, o elenco ainda contava com opções como Alexandre Pato e Emerson. Nenhum deles está mais no Corinthians, embora ainda tenham contrato com o clube.