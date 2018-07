Diretoria da Lusa se reúne para discutir situação financeira

Desde que assumiu a presidência da Portuguesa, Ilídio Lico vem se deparando com dívidas e problemas judiciais que não deixam o clube seguir um rumo certo para escapar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, ele se reuniu com a diretoria para discutir a atual situação financeira do clube.

Sem divulgar o que foi discutido para a imprensa, os dirigentes buscaram soluções para não deixar que a crise fora de campo abale os jogadores e comissão técnica. A Portuguesa segue na luta contra o rebaixamento na Série B e atualmente ocupa a 16.ª posição, com 11 pontos, com um jogo a mais que os demais clubes.

Para piorar, nesta quinta-feira o STJD julgou o pedido da Portuguesa para reverter a derrota sofrida para o Joinville, na primeira rodada, e novamente deu causa ganha ao time catarinense. O Tribunal entendeu que os jogadores da Lusa abandonaram o jogo sem um motivo convincente.