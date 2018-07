Diretoria da Ponte Preta assume culpa pela eliminação no Paulista Com o término da primeira fase do Campeonato Paulista, a diretoria da Ponte Preta ainda tenta dar explicações sobre a eliminação precoce. O time passou boa parte da competição em crise com a torcida, mas voltou a vencer nesta reta final e se despediu com uma vitória por 1 a 0 contra o Rio Claro no último domingo, pela 15.ª rodada da competição, que não foi suficiente para levá-lo às quartas de final.