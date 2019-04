Diretoria da Ponte Preta nega atraso nos direitos de imagem dos jogadores

A Ponte Preta emitiu na manhã desta quarta-feira uma nota oficial para esclarecer um boato de que o clube estaria devendo direito de imagem aos jogadores. A assessoria de imprensa negou a informação e deixou claro que a mesma foi divulgada apenas para conturbar o ambiente da equipe. Afirmou ainda que todos os vencimentos estão em dia.

O boato veio à tona dias depois do vice-campeonato do Troféu do Interior do Campeonato Paulista com a derrota para o Red Bull Brasil, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Apesar de ter disputado a decisão, o clube de Campinas (SP) não conseguiu se classificar às quartas de final do Estadual, através da fase de grupos, ficando atrás do próprio rival campineiro e do Santos.

Com o fim do Troféu do Interior, a Ponte Preta se concentra na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube deve anunciar em breve Gustavo Bueno como executivo de futebol. O dirigente já vem participando de reuniões com os demais membros da diretoria e aguarda apenas o anúncio para iniciar os trabalhos oficialmente.

A Ponte Preta estreia na Série B do Brasileiro no próximo dia 29, uma segunda-feira, às 20 horas, diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.