Diretoria da Portuguesa anuncia a contratação de mais três reforços para 2018

Os reforços vão chegando aos poucos na Portuguesa para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2018. Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou as chegadas do zagueiro Igor João, do lateral-esquerdo Cesinha e do meia Gian. São as mais novas opções do técnico Guilherme Alves.

Igor João tem 24 anos e marcou três gols em 22 jogos pelo Remo nesta temporada. O meia Gian, de 24, passou pela base do Olé Brasil, de Ribeirão Preto (SP), defendeu o Rio Branco na Série A2 desta temporada antes de ir para o Botafogo-SP, onde ficou o segundo semestre. Mais experiente, Cesinha tem 31 anos e defendeu a Caldense-MG na última Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora, o número de reforços anunciados pela diretoria rubro-verde para a Série A2 do ano atinge cinco. Antes de Igor João, Cesinha e Gian, o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Felipe Manoel haviam aportado no clube do Canindé.