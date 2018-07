Diretoria define nessa semana o que fazer com Felipe Melo no Palmeiras

O futuro do volante Felipe Melo será definido nesta semana no Palmeiras. De acordo com o técnico Cuca, o jogador não vai mais atuar na equipe, enquanto ele for o treinador. Entretanto, resta definir como lidar com o atleta, com quem tem contrato até dezembro de 2019. Existe a possibilidade dele passar a treinar em horários separados dos demais jogadores.

A preocupação dos dirigentes, entretanto, é que isso acabe causando ainda mais problemas no dia a dia do clube. Embora Felipe Melo não estaria presente nas atividades com os jogadores, poderia reclamar, através de entrevistas, ou criar alguma situação que causasse mais transtorno no clube.

O cenário ideal para os dirigentes seria conseguir encontrar um clube para o jogador. Até o momento, ninguém mostrou interesse, mas a expectativa é que interessados comecem a fazer propostas, após a entrevista coletiva de Cuca em que o treinador deixava claro que não contaria mais com o jogador.

Como Felipe Melo disputou apenas cinco jogos no Campeonato Brasileiro, ele poderia trocar de clube no Brasil, algo que o Palmeiras não faria qualquer objeção. O clube, entretanto, espera conseguir um acordo por empréstimo, pois espera que no futuro, consiga voltar a contar com o jogador, seja com ou sem Cuca no clube.

Apesar da entrevista anunciando o fim do ciclo de Felipe Melo, a diretoria ainda espera convencer Cuca a mudar de ideia e voltar a aproveitar o volante, mas sabe que a chance é muito pequena. O jogador fez 27 partidas pelo time alviverde e marcou dois gols.