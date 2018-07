Diretoria definirá se Wesley fica ou sai, diz Kleina

PALMEIRAS - O técnico Gilson Kleina revelou nesta sexta-feira que conversou com Wesley e deixou para a diretoria do Palmeiras a decisão de emprestar ou não o atleta ao Atlético-MG. As negociações entre os dois clubes ainda não chegaram a um desfecho, mas o treinador já tem peças de reposição no elenco caso a saída do volante se confirme.

"A diretoria está tratando dessa questão da melhor maneira possível e o Wesley está muito tranquilo. A gente sabe como funciona o mercado e tem de ver o que é melhor para o clube e o atleta", disse Kleina, lembrando que já tem peças de reposição no elenco caso a saída do volante se confirme. "Posso escalar Eguren, Marcelo Oliveira ou Mendieta. Podemos também jogar com três atacantes", enfatizou.

Kleina, no entanto, acha que o time pode demorar um pouco para se adaptar à saída de Wesley. "A gente tem de administrar e se preparar para ter reposição para qualquer jogador, mas às vezes uma troca provoca perda técnica e para repor não é do dia para a noite", avaliou.

Como parte do pagamento pelo empréstimo de Wesley, o Atlético-MG estaria disposto a oferecer ao Palmeiras o atacante Neto Berola, bastante elogiado por Kleina. "É um jogador que atua pelos pontas, é rápido e está acostumado a grandes clubes", analisou.

O Palmeiras enfrenta o Paraná, neste sábado, no Pacaembu, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time terá as voltas de Valdivia, poupado contra o São Caetano, e Charles, suspenso na última rodada. Invicto há oito jogos, o time alviverde tenta manter a liderança isolada da competição. "Estamos aumentando a gordura, mas não podemos entrar na zona de relaxamento. A Série B é muita correria, muita pegada", alertou Kleina.