Diretoria do Avaí confirma acerto com técnico Claudinei Oliveira

Quatro dias e uma vitória depois de dispensar Silas Pereira, o Avaí confirmou nesta quarta-feira o técnico Claudinei Oliveira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação oficial será nesta quinta-feira, às 10 horas, no auditório da Ressacada. Recentemente demitido do Paraná, o treinador trabalhará em Santa Catarina pela primeira vez na carreira.

Com Evando Camillato na área técnica, o Avaí venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na terça-feira e se distanciou da zona de rebaixamento, somando agora com 26 pontos. O interino será auxiliar técnico de Claudinei. Jaelson Ortiz e André Croda, que completam a comissão técnica como preparador físico e preparador de goleiros, respectivamente.

Revelado na base do Santos, onde conquistou quatro títulos, ele recebeu uma oportunidade no time principal em 2013. Foi efetivado após a demissão de Muricy Ramalho. Sem o apoio da diretoria, acabou trocando a Baixada Santista pelo cerrado, com o Goiás. Ainda passou pela Atlético-PR e Vitória, antes de assinar neste ano com o Paraná, onde também trabalhou rapidamente em 2014.

Ele terá uma semana para trabalhar com o elenco, já que o Avaí volta a campo apenas na próxima terça-feira, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia será diante da torcida, na Ressacada, contra o Luverdense, às 19h15. Se vencer, o elenco catarinense pode abrir ainda mais vantagem em relação à zona de rebaixamento.