Diretoria do Botafogo prepara mudanças no elenco para o Brasileirão

RIO - Depois das eliminações precoces no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, que provocaram a revolta dos torcedores, a diretoria do Botafogo prepara mudanças no elenco comandado pelo técnico Caio Júnior. A ideia é contratar alguns reforços e dispensar jogadores que não estão sendo aproveitados. Assim, o clube espera formar um grupo vencedor para disputar o Brasileirão - a estreia será em 22 de maio.

"A partir de segunda-feira já há a depuração do elenco, com medidas determinadas, podendo haver a redução do elenco para trazermos jogadores em negociações avançadas", explicou o gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros, adiantando que haverá dispensas no grupo atual, que ficou fora das finais do Campeonato Carioca e foi eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Infelizmente, o início do ano não foi como queríamos. A previsão era de que maio fosse o mês para reforços, mas esperamos antecipar contratações para Caio Júnior poder desenvolver o trabalho", disse Anderson Barros, que não quis revelar quantos jogadores serão contratados para a disputa do Brasileirão e quantos serão dispensados pelo clube nos próximos dias.