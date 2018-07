Diretoria do Botafogo quer buscar reforços para a zaga, laterais e ataque

RIO - Após praticamente acertar a renovação do técnico Oswaldo de Oliveira - faltaria apenas assinar o novo contrato -, a diretoria do Botafogo deve intensificar a busca por reforços para a próxima temporada. Inicialmente, o objetivo do clube carioca é buscar jogadores para a zaga, as laterais e o ataque - seriam dois nomes para cada setor.

Para ajudar nessa tarefa, o vice-presidente de futebol do Botafogo, Francisco Fonseca, anunciou nesta quinta-feira o novo organograma do departamento de futebol. Com a saída do gerente de futebol Anderson Barros do clube, o cargo foi dividido em duas partes: Anibal Rouxinol assume a gerência executiva e Sidnei Loureiro, a gerência técnica.

"O Botafogo vem tentando se profissionalizar e conseguindo de forma satisfatória. Minha gestão será também nesse sentido. A partir de agora, estamos fazendo uma pequena empresa dentro de outra que é o Botafogo. O futebol terá um organograma próprio e saberemos de quem cobrar. Nas costas de um só é impossível, o cara fica sobrecarregado", explicou Francisco Fonseca. "É um modelo mais operacional, para conseguir dividir melhor as tarefas. Serão dois gerentes, executivo e técnico, e cinco coordenações subordinadas a eles: jurídica, comunicação, administrativa, técnica e médica."