Diretoria do Brasil de Pelotas oficializa acerto com o técnico Gilmar Dal Pozzo

O Brasil de Pelotas (RS) está de treinador novo. Como já era esperado, a diretoria xavante oficializou nesta terça-feira a contratação de Gilmar Dal Pozzo, que chega para substituir Clemer, demitido no último final de semana após uma sequência de resultados negativos na Série B do Campeonato Brasileiro.

O novo comandante é aguardado ainda nesta semana em Pelotas com os outros integrantes da comissão técnica. A estreia, porém, não deve acontecer nesta quinta-feira, quando o Brasil-RS recebe o Criciúma, às 19h15, no estádio Bento de Freitas, pela 12.ª rodada. Se isso for confirmado, o time será comandado interinamente pelo ex-jogador Gustavo Papa.

Gilmar Dal Pozzo tem 48 anos e está sem clube desde que deixou o Juventude em outubro do ano passado. Ele começou a carreira no Veranópolis-RS, em 2008, e depois disso comandou Pelotas-RS, Novo Hamburgo-RS, Chapecoense, Criciúma, ABC, Náutico, Paysandu e Ceará.

Sem ganhar há quatro jogos, sendo duas derrotas seguidas, o Brasil-RS está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 10 pontos - um a mais que o Criciúma, adversário desta quinta-feira.