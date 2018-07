Diretoria do Comercial paga jogadores e elenco cancela ameaça de greve

RIBEIRÃO PRETO - A diretoria do Comercial pagou na tarde desta sexta-feira o pagamento atrasado aos jogadores do time. A quantia acertada é de 80% do montante total do mês de janeiro e o débito causou uma ameaça de greve no começo desta semana, quando a equipe chegou a cogitar a hipótese de não enfrentar o Corinthians, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista na última quarta-feira.

A reclamação dos jogadores foi que a diretoria pagou o débito com cheque cruzado que seria descontado somente após o Carnaval. Nos últimos dias a diretoria teve de refazer os cheques e nesta sexta-feira pagou o valor devido com a transferência bancária para as contas de cada um dos atletas.

O treino desta sexta-feira atrasou porque o elenco esperou receber o dinheiro para só daí entrar em campo. O Comercial faz campanha ruim no Estadual, com apenas oito pontos ganhos em 11 partidas disputadas. O próximo compromisso é na quarta-feira, quando recebe o Ituano no estádio Palma Travassos