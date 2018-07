Diretoria do Corinthians banca permanência de Tite

SÃO PAULO - O Corinthians já soma cinco jogos sem vitória - são quatro derrotas e um empate - e tem recebido críticas da torcida, o que aumenta a pressão sobre Tite. Mas a diretoria do clube tratou de bancar a permanência do treinador, assegurando nesta quinta-feira ele ficar no cargo pelo menos até o final deste ano, quando acaba seu contrato, e ressaltando que ainda pode renovar o vínculo.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, depois de integrantes das torcidas organizadas terem ido ao CT Joaquim Grava para conversar com a diretoria e o elenco sobre a má fase, o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, desmentiu os rumores de que Tite teria colocado o cargo à disposição. "Não sei de onde surgiu essa notícia. Isso nunca existiu", avisou.

O diretor corintiano não quis, no entanto, assegurar a renovação do contrato de Tite para a próxima temporada. "A gente costuma conversar somente no final do ano", explicou Roberto de Andrade. "Vai acabar o contrato dele, em dezembro, e vamos resolver. Vai depender de muita coisa. Nós somos uma parte, ele, o treinador, é outra. Vamos fazer uma avaliação do que queremos para 2014."

Ele também disse que é preciso esperar o Brasileirão terminar para, então, avaliar os rumos para a próxima temporada, o que pode determinar a permanência de Tite no ano que vem. "Não é uma indefinição. Sempre dissemos que gostaríamos que ele ficasse, mas não posso afirmar que o contrato será renovado sem esperar o campeonato terminar, não posso falar em suposição", afirmou o diretor.