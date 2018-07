Diretoria do Corinthians confirma oferta de R$ 59 milhões por Paulinho

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians confirmou oficialmente nesta segunda-feira que a proposta do Tottenham pelo volante Paulinho é de R$ 59 milhões (20 milhões de euros), valor da multa rescisória. Para a transação ser concluída, os clubes aguardam o retorno do jogador, que está disputando a Copa das Confederações com a seleção brasileira.

Metade do montante da transferência ficará com o Corinthians (R$ 29,5 milhões) e a outra parte vai para o Audax, clube formador de Paulinho. "O Corinthians não tem muito o que fazer. Vamos conversar com ele quando chegar. O Paulinho já sabe da proposta, mas o jogador pediu para esperarmos o retorno da seleção, já que ele está focado (na Copa das Confederações)", explicou o diretor-adjunto do clube, Duílio Monteiro Alves.

Uma preocupação do clube é tentar receber o valor do Tottenham livre de impostos, que fariam o Corinthians perder 17% do montante, cerca de R$ 10 milhões. O jogador de 24 anos chegou ao clube ao 2010 vindo do Bragantino e se tornou, no ano passado, o principal nome do elenco do técnico Tite.

Com a negociação com o Tottenham, a tendência é que o jogador não atue nas duas partidas da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o São Paulo, nos dias 3 e 17 de julho. O jogo de ida será no Morumbi e o de volta no Pacaembu.