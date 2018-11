Diretoria do Corinthians garante Jair Ventura em 2019

Embora o Corinthians faça uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro e ainda esteja ameaçado de rebaixamento, a diretoria do clube garante que Jair Ventura será mantido para a próxima temporada. O diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, assegurou que não há qualquer interesse em mudar o comando da equipe e fez questão de elogiar o técnico.

“Ele fica. Ele chegou em cima da hora, em finais de campeonato, já pegando semifinal da Copa do Brasil e um clássico contra o Palmeiras, enquanto a gente ainda está remontando o elenco. A gente tem o costume de deixar o treinador trabalhar. Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos do Corinthians e não temos a intenção nenhuma de mudar. Acho que o treinador tem que ter tempo para trabalhar, fazer uma pré-temporada, para que se tenha resultado lá na frente”, disse o dirigente.

No comando do Corinthians, Jair tem 16 jogos, sendo quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas. Apesar do retrospecto pouco favorável, o treinador não esconde sua vontade de permanecer para o ano que vem. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no sábado, ele contou que está adaptado ao clube e projeta a renovação de contrato, já que o vínculo atual se encerra em dezembro.

“Está na mão da diretoria a minha permanência, mas lógico que quero muito ficar. Estou feliz, adaptado e temos um grupo muito bom. Tenho contrato até o final do ano que vem”, explicou.

O elenco do Corinthians folgou neste domingo e retorna aos treinamentos na segunda-feira. Na quarta, o time enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba.