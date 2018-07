Diretoria do Corinthians 'nem cogita' possibilidade de jogar sem torcida

SÃO PAULO - Reunida na manhã desta sexta-feira para decidir quais passos serão dados após tomar conhecimento da punição imposta pela Conmebol, a diretoria do Corinthians chegou a conclusão que já se esperava segundo suas primeiras manifestações após a morte do torcedor na Bolívia. Segundo o ex-diretor jurídico e atual assessor da presidência, Sérgio Alvarenga, o clube diverge da resolução da entidade que controla o torneio e que prevê a exclusão da torcida de todas as partidas até o fim da competição.

"O Corinthians discorda da punição dada pela Conmebol. Ainda mais sendo tomada em caráter preventivo. Acreditamos no bom senso, que o tribunal vai reformar a decisão, e os 35 mil torcedores que compraram seus ingressos poderão assistir a partida. Nem cogitamos a possibilidade da decisão não ser reformada". O Corinthians entrará com um recurso na Conmebol. "O ofício já está sendo redigido pelo advogado especializado e será enviado ainda hoje (nesta sexta)", completou Alvarenga.

A penalidade valerá até que se tome uma decisão final sobre o caso, o que deve ocorrer nos próximos 60 dias. Em nota oficial, o Corinthians afirmou que "lançará mão de todos os recursos legais para reformar a decisão". A medida foi tomada após a morte do torcedor do San José, Kevin Douglas Beltrán Espada, de 14 anos, atingido por um sinalizador lançado pela torcida corintiana no Estádio Jesus Bermúdez, em Oruro, na Bolívia, na última quarta-feira, em jogo pela Libertadores.

Confira a nota na íntegra:

"A direção do Sport Club Corinthians comunica aos seus torcedores que lançará mão de todos os recursos legais para reformar a decisão imposta pela Conmebol, nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro.

O Corinthians avalia que a punição imposta é injusta, na medida em que prejudica diretamente o direito de inocentes. A medida fere não só o clube, mas, principalmente, os mais de 80 mil torcedores que perderão o direito, já adquirido de forma antecipada, e que não merecem tal pena.

A direção do Corinthians faz questão de deixar claro que confia na Justiça, no bom senso da Conmebol e nos seus órgãos disciplinares.

Por fim, aos torcedores que compraram os bilhetes antecipados, a Diretoria acredita na reforma da pena e pede que todos esperem até a próxima quarta-feira (27) por novas informações."

PRÓXIMO JOGO O Primeiro jogo do Corinthians em casa será contra o Millionários (COL), na próxima quarta-feira, e cerca de 28,5 mil ingressos já haviam sido disponibilizados pela internet. Os torcedores já adquiriram antecipadamente 83,5 mil entradas para todos os confrontos da fase de grupos em casa, segundo números divulgados pelo próprio clube.

* Atualizada 12h05