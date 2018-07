Diretoria do Corinthians sofre para atender pedido de Tite

A janela de transferências internacionais se fecha nesta terça-feira no Brasil e é grande a chance de a diretoria do Corinthians não conseguir atender ao pedido do técnico Tite e contratar um centroavante para substituir Guerrero. O clube tentou o colombiano Teo Gutiérrez, ex-River Plate, mas o atacante já acertou com o Sporting, de Portugal.

No mercado interno, o presidente Roberto de Andrade admite que ou os centroavantes são caros demais para a nova realidade financeira do clube ou não atendem às exigências do treinador.

Tite quer um jogador que chegue para ser titular e não apenas para compor elenco. O pedido do treinador é por um típico camisa 9, que jogue enfiado entre os zagueiros.

Sem soluções a curto prazo, Tite deve continuar com opções para o ataque Vagner Love, Malcom, Mendoza, Rildo e Romero, além de garotos da base. Na segunda-feira, por exemplo, o atacante Léo Jabá treinou com os profissionais – o jogador foi o artilheiro da equipe que conquistou o Mundial de Clubes Sub-17 em maio.

Quarta-feira, o Corinthians disputa amistoso com o ABC. Apenas reservas e garotos recém-promovidos da base viajarão a Natal. O Alvinegro deve jogar com Matheus Vidotto, Edilson, Edu Dracena, Yago e Marciel; Ralf, Rodriguinho, Matheus Pereira, Danilo e Mendoza; Romero.