Diretoria do Cruzeiro confirma intertemporada nos Estados Unidos

BELO HORIZONTE - A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta terça-feira que elenco e comissão técnica vão fazer uma intertemporada nos Estados Unidos. O time mineiro vai treinar na Flórida durante o recesso do futebol brasileiro, no período de disputa da Copa das Confederações, entre 15 e 30 de junho.

As sessões de treinos serão realizadas no complexo multi esportivo ESPN Wide World of Sports, dentro do resort da Walt Disney World, entre os dias 20 e 27 de junho. Segundo o clube, a ideia de realizar a intertemporada neste local surgiu com uma visita do diretor executivo de futebol Alexandre Mattos aos Estados Unidos durante o All Star Game da Major League Soccer, o campeonato norte-americano de futebol.

"O desafio foi justamente esse, identificar uma infra estrutura esportiva ideal de preparação para a nossa equipe em um local atraente para nossos torcedores nos acompanharem, mostrando a força dessa camisa azul", disse o diretor Alexandre Mattos. Nos Estados Unidos, o clube cogita realizar dois amistosos.

Os treinos longe do Brasil cumprem dois objetivos da diretoria: internacionalizar o nome do Cruzeiro e liberar seus CT para uma das seleções que disputará a Copa das Confederações. Belo Horizonte será uma das sedes da competição. A diretoria não informou qual será a seleção que poderá treinar em suas dependências.