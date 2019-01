Diretoria do Cruzeiro oficializa saída do lateral-direito Ezequiel

O lateral-direito Ezequiel não permanecerá no Cruzeiro em 2019. O clube mineiro divulgou um comunicado em que revela ter chegado a um acordo com o jogador para rescindir o seu contrato, o que vai ser formalizado na quarta-feira, quando o defensor é esperado em Belo Horizonte para assinar a documentação que oficializa a sua saída da equipe.

"Cruzeiro Esporte Clube informa que chegou ao acordo de rescisão de contrato com o lateral direito Ezequiel. As duas partes já se acertaram e no dia 2 de janeiro o atleta virá a Belo Horizonte para assinar a documentação", anunciou o clube.

Ezequiel tinha contrato com o Cruzeiro até julho de 2019. O lateral-direito estava no clube mineiro desde o meio de 2016, tendo disputado 73 jogos pelo clube e marcado apenas um gol. Assim, fez parte do grupo que conquistou os títulos das edições de 2017 e de 2018 da Copa do Brasil, além do Campeonato Mineiro de 2018.

A saída de Ezequiel deve reforçar a busca de um reforço do Cruzeiro para a lateral direita visando a temporada 2019. Edílson tem sido o titular com o técnico Mano Menezes, que tem a opção de improvisar o volante Lucas Romero na posição.

O futuro de Ezequiel não está definido, mas há rumores de que ele despertaria o interesse de clubes como Bahia, Fluminense e Fortaleza. "Por fim, o Cruzeiro Esporte Clube agradece ao atleta pelo empenho demonstrado no dia a dia e o deseja sorte nos próximos desafios de sua carreira", concluiu o Cruzeiro em sua nota oficial.