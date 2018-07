Diretoria do Flamengo não renova contrato e libera Juan

RIO - A diretoria do Flamengo não chegou a um acordo com Juan nesta quarta-feira e liberou o lateral-esquerdo para negociar com outros clubes. O jogador, cotado para defender o São Paulo em 2011, terminará seu vínculo com o time carioca no dia 31 de dezembro.

Com a decisão, Juan encerrará um ciclo de quatro anos no Flamengo. Neste período, ele acumulou 256 jogos, 32 gols e cinco títulos com a camisa rubro-negra: Copa do Brasil (2006), Campeonato Carioca (2007/08/09) e o Campeonato Brasileiro (2009).

Liberado pelo clube, Juan está cotado para se transferir para São Paulo ou Atlético Mineiro. O time paulista, que o formou nas categorias de base, busca um substituto para Richarlyson, cujo contrato não foi renovado.

Também nesta quarta, o Flamengo anunciou que não negociará o volante Willians, desmentindo boatos divulgados nas últimas semanas. O jogador tem vínculo com o time até 31 de dezembro de 2014.

A diretoria garantiu ainda a permanência do lateral-direito Léo Moura, com contrato até 31 de dezembro de 2011. O atleta já havia assegurado que ficaria no Flamengo no início da semana.