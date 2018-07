Diretoria do Flu 'ignora' apresentação de Márcio Rosário O zagueiro Márcio Rosário falou nesta quinta-feira pela primeira vez como jogador do Fluminense, mas não foi uma apresentação tradicional. O jogador foi lançado diante dos microfones sem a presença de nenhum dirigente. Rosário chega ao clube a pedidos do futuro técnico, Abel Braga, e sob as bênçãos de Celso Barros, presidente da Unimed.