Diretoria do Goiás oficializa contratação do técnico Ney Franco

Principal responsável pelo acesso do Goiás à elite do Campeonato Brasileiro no ano passado, Ney Franco está de volta. A diretoria confirmou o acerto com o treinador após a derrota para o Corinthians, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

Substituto de Claudinei Oliveira, demitido após a goleada sofrida para o Santos, por 6 a 1, no último domingo, Ney Franco é aguardado em Goiânia na sexta-feira e vai estrear neste domingo, contra o Vasco, no Serra Dourada, pela 14ª rodada do Brasileirão.

"O nosso primeiro objetivo é montar uma equipe competitiva, que joga bem, bem equilibrada, que saiba atacar, mas com uma defesa bem protegida. Esperamos fazer um trabalho com a diretoria para que a gente consiga ficar pelo menos na primeira parte da tabela", disse Ney Franco em entrevista à Rádio Sagres 730, de Goiânia.

O treinador de 53 anos tem passagens por Flamengo, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória e Sport. Seu último trabalho foi neste ano, na Chapecoense, mas acabou sendo demitido em 24 de julho.

Sem ganhar há cinco jogos, o Goiás tem 17 pontos e está em 12º lugar, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem.