Diretoria do Grêmio anuncia a contratação do técnico Tiago Nunes até fim de 2022

Pouco menos de uma semana depois de anunciar a saída do técnico Renato Gaúcho, que estava à frente do time desde 2016, a diretoria do Grêmio acertou nesta quarta-feira com o novo treinador da equipe. É Tiago Nunes, que terá um contrato até dezembro de 2022. Ele deve chegar nesta quinta a Porto Alegre para acompanhar a estreia na Copa Sul-Americana contra La Equidad, da Colômbia.

A apresentação oficial de Tiago Nunes está prevista para sexta-feira, antes da viagem para a cidade de Erechim (RS), onde o Grêmio jogará contra o Ypiranga, neste sábado, pela 11.ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho.

Leia Também Filho de Adriano Imperador vai jogar nas categorias de base do Grêmio

Natural de Santa Maria (RS), Tiago Nunes trará consigo uma equipe composta por três profissionais para a sua comissão técnica: os auxiliares técnicos Evandro Luis Fornari e Kelly Guimarães, além de um analista de desempenho.

Aos 41 anos, Tiago Nunes acumula importantes conquistas em sua trajetória profissional. Além de passagens em clubes do interior gaúcho e paulista, foi também treinador da equipe sub-15 do Grêmio, onde conquistou o Campeonato Estadual de 2013.

Em seu histórico mais recente no comando de equipes profissionais, destaque para as conquistas no Atlético-PR, onde se tornou campeão da Copa Sul-Americana, em 2018, além da Levain Cup e da Copa do Brasil, em 2019. Também esteve no comando do Corinthians na temporada 2020 - foi demitido em setembro, em meio à má fase no Campeonato Brasileiro.

Principal liderança do vestiário do Grêmio, o zagueiro Pedro Geromel foi o primeiro atleta a se manifestar após a saída de Renato Gaúcho e a chegada de Tiago Nunes. O defensor afirmou que as mudanças fazem parte da rotina do futebol, admitiu dificuldade para qualquer profissional que fosse contratado depois do ídolo e prometeu ajuda para acelerar a "adaptação" do novo treinador.

"São situações que acontecem no futebol, trabalhamos por 4 anos e 7 meses (com Renato Gaúcho) e tivemos muito sucesso, alegrias, trazer o orgulho, resgatar essa sensação pro torcedor gremista. E agora temos que olhar para frente, já foi anunciado o novo treinador, o Tiago Nunes, e vamos fazer o nosso melhor para dar seguimento do trabalho. As situações que passaram já foram e a gente tem que trabalhar sempre olhando para frente", destacou Pedro Geromel.