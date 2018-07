Diretoria do Grêmio confirma acerto com lateral André Santos

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio confirmou na noite deste domingo seu último reforço para a disputa da Copa Libertadores. Trata-se do lateral-esquerdo do André Santos, que chega por empréstimo de um ano junto ao Arsenal, da Inglaterra. O jogador será apresentado nesta segunda-feira, às 14 horas.

O clube gaúcho espera poder contar com o atleta, e com o atacante Hernán Barcos, já para a estreia na fase de grupos da competição internacional. Nesta quinta-feira, o Grêmio enfrentará o Huachipato, do Chile, em Porto Alegre.

André Santos acertou seu contrato com o Grêmio neste domingo. "Cheguei para ser campeão com o clube", afirmou o jogador, ao desembarcar na capital gaúcha, acompanhado por diversos torcedores. Ele fará exames médicos na manhã desta segunda-feira.

O lateral-esquerdo foi revelado nas categorias de base do Figueirense, onde se destacou em 2007, quando o time catarinense foi vice-campeão da Copa do Brasil. Depois teve passagens por empréstimo por Flamengo e Atlético Mineiro antes de se fixar no Corinthians.

No clube paulista, faturou os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2008, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2009. No mesmo ano, foi convocado para defender a seleção brasileira, pela qual foi campeão da Copa das Confederações.

Na sequência, foi negociado com o Fenerbahçe, da Turquia, de onde saiu para jogar pelo Arsenal, em 2011. Na Inglaterra, não conseguiu se destacar e viu reduzir suas oportunidades na seleção brasileira.