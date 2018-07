Diretoria do Guarani dispensa lateral-direito Medina

3 a 1, o polivalente Medina não faz mais parte do elenco do Guarani para a sequência do Campeonato Paulista. A rescisão de contrato aconteceu nesta quarta-feira.

Contratado como lateral, Medina se destacou no meio-campo na reta final do Paulistão do ano passado e foi titular durante boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro, mas na pré-temporada sofreu uma lesão no joelho direito e ficou de fora das primeiras rodadas do Estadual de 2013.

"O Medina demorou muito para se recuperar e precisamos ir atrás de reforços para o setor. Agora que ele já está recuperado e foi liberado pelo departamento médico não iria ter mais espaço. Achamos melhor dispensá-lo", afirmou o gerente de futebol Isaias Tinoco.

Enquanto isso, a delegação continua em Jaguariúna trabalhando para a partida do próximo domingo, contra o Ituano, em Itu. O técnico Branco terá a volta de Tiago Pagnussat, mas corre o risco de perder o atacante Siloé, que está com dores lombares.

Recém-contratado, o atacante Fernando Gaúcho já teve sua situação regularizada e está á disposição da comissão técnica. Com a vitória sobre o XV de Piracicaba, por 3 a 2, o Guarani ganhou um fôlego extra. Ocupa agora a 16ª colocação, com sete pontos.