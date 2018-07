Diretoria do Guarani quer técnico com perfil da Série A2 A diretoria do Guarani ainda não sabe quem será o substituto do técnico Vágner Mancini para a temporada de 2011. O observador técnico Waguinho Dias, afirmou que, embora o clube ainda não tenha um nome, deve buscar um treinador com perfil da Série A-2, equivalente à segunda divisão, competição a qual irá disputar no primeiro semestre de 2011 pela segunda vez seguida. "O Guarani precisa voltar para as elites estadual e nacional. Por isso, o novo treinador tem que ter experiência e conhecimento de Série A2", justificou o dirigente.