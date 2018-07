Diretoria do Inter espera grande jogo no Beira-Rio

PORTO ALEGRE- Com a certeza que o novo Beira-Rio será palco para jogos de algumas das principais seleções de futebol do mundo, a presidência do Internacional está radiante e acredita que o clube foi agraciado com a divisão dos jogos no sorteio da Copa do Mundo de 2014.

"Esse sorteio veio coroar ainda mais a magnitude do Beira-Rio. O Inter está muito feliz, e saberá honrar e receber todas estas seleções", avaliou o secretário geral do clube, Gelson Tadeu Pires.

O estádio receberá as partidas entre Austrália e Holanda, França e Honduras, Nigéria e Argentina, e Coreia do Sul e Argélia. "O Inter é um dos poucos clubes na América do Sul que sediará duas Copas do Mundo em seu estádio particular. Recebemos Suíça e México na Copa de 1950 e agora esses enfrentamentos em 2014. Estamos muito orgulhosos."