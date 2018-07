Diretoria do Palmeiras procura Marcos Assunção para renovar contrato

SÃO PAULO - A diretoria do Palmeiras deixou para a última semana a renovação de contrato do volante Marcos Assunção, um dos jogadores mais importantes nesta temporada. O jogador tem vínculo com o clube até 31 de dezembro e já poderia, por lei, assinar com algum outro interessado. Prefere, no entanto, esperar pelo sinal verde do Palmeiras, onde também planeja encerrar a carreira.

Incomodado pelo desinteresse do presidente Arnaldo Tirone, o jogador disse a amigos que se sentia, mais uma vez, desprestigiado, já que a diretoria ainda não havia manifestado interesse em sua renovação de contrato. Nesta semana, porém, Tirone garantiu ter conversado com o jogador e deixado tudo apalavrado para mais um ano juntos. Assunção passa férias com a família fora de Caieiras, onde mora, e assim que voltar assina novo acordo com o Palmeiras. Agentes que trabalham a carreira do volante chegaram a dizer que ele tinha ofertas de outras equipes, mas até agora essa sondagem não se confirmou.

Como tem a confiança do técnico Gilson Kleina, substituto de Felipão, e goza da simpatia da torcida, Marcos Assunção pensa em permanecer no Palmeiras até quando decidir se aposentar. O jogador tem 36 anos.