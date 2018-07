Diretoria do Palmeiras vai tentar contratar mais uma vez Moreira

SÃO PAULO - A eterna procura por um lateral-direito faz o Palmeiras ir atrás de um velho conhecido que nem chegou, mas já foi mais falado no clube do que muitos atletas que estão no elenco. O paraguaio Moreira continua nos planos e a diretoria pretende fazer mais uma tentativa de contratar o jogador do Libertad.

No começo do ano, o acordo só não saiu porque o Libertad não aceitou dividir com o empresário do jogador, Paulo Reichardt, cerca de US$ 600 mil (R$ 1,37 milhões) oferecido pelo Palmeiras. O clube paraguaio queria o dinheiro só para ele, algo que o agente não aceitou. Depois, o Libertad pediu US$ 1,5 milhão (R$3,3 milhões) para fechar o negócio.

José Carlos Brunoro, diretor executivo do Palmeiras, procura investidores que estejam dispostos a apostar no jogador de 24 anos. Outros nomes para o setor foram estudados, como Daniel Borges, do Botafogo de Ribeirão Preto, e Roniery, do Paraná, mas foram deixados de lado, por enquanto.

Gilson Kleina insiste que a melhor relação custo-benefício é Moreira. Mendieta, que atuou com o lateral no Libertad, foi consultado sobre o jogador e deu o "aval".

Enquanto não consegue trazer Moreira, o Palmeiras continua com Wendel na posição. Kleina resolveu promover o garoto Léo Dias, de 18 anos, para treinar com o elenco principal. Bruno Oliveira é o único lateral-direito de ofício do elenco, mas está se recuperando de dores musculares.