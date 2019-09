Diretoria do Santos anuncia novo patrocinador para a manga da camisa

Ainda sem patrocinador master, a diretoria do Santos anunciou, nesta quinta-feira, a Kicaldo como nova parceira do clube. A marca estampará as mangas da camisa do time pelos próximos três meses. A estreia será contra o Flamengo, sábado, no estádio do Maracanã, às 17 horas, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sempre um momento importante anunciarmos um novo patrocinador. Sinal de retorno e confiança do mercado em nosso clube. O Santos tem tido uma visibilidade recorde em transmissões neste campeonato, alto nível competitivo em campo atraindo ainda mais atenção de mídia. Todo esse trabalho nos torna mais atraentes para marcas fortes e líderes de mercado como a Kicaldo", disse o presidente José Carlos Peres.

A empresa, da área do agronegócio, atua no beneficiamento e empacotamento de cereais, principalmente o feijão. "O Santos é um time extremamente vitorioso e tem uma marca conhecida mundialmente. Buscamos nessa parceria consolidar ainda mais a marca Kicaldo no cenário nacional. Estamos muito felizes e temos certeza que será um sucesso", afirmou Maurício Bortolanza, diretor de Novos Negócios da Kicaldo.

Além da visibilidade nas mangas nos uniformes, a marca também estará presente na plataforma digital do clube, ações de hospitalidade na Vila Belmiro, presença em uniformes de treinos e viagens, placas no centro de treinamento, telão no estádio e backdrop de entrevistas.

"Kicaldo junta-se em nossa plataforma a outras grandes marcas como Philco, Algar, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride. É um portfólio de marcas muito importante para o fortalecimento do clube. Seguimos no trabalho para novas captações e fidelização dos patrocínios já conquistados. Esperamos que esse contrato de três meses seja o início de uma relação mais duradoura como as que temos estabelecido com outros parceiros", afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing e comunicação do Santos

O principal espaço da camisa alvinegra está vazio desde dezembro, quando não houve a renovação com a Caixa Econômica Federal. O acordo anterior rendeu R$ 11 milhões na temporada.