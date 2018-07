Diretoria do Santos anuncia patrocínio pontual

O presidente Odílio Rodrigues Filho anunciou nesta terça-feira que o Santos fechou contrato pontual de patrocínio com a Huawei, fabricante de smartphones e especialista em tecnologia da informação e comunicação. A camisa santista (peito e costas) vai estampar a marca da empresa nos jogos do time na Copa do Brasil e no confronto com o Internacional, no dia 2 de novembro, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O contrato assinado é para estas partidas, mas já está apalavrado a extensão do patrocínio para o restante do Campeonato Brasileiro e também estão adiantadas as negociações para que a Huawei se torne a patrocinadora master do Santos em 2015", disse Fernando Montanha, diretor de Marketing do Santos.

O presidente santista não revelou o quanto o Santos vai receber pelo patrocínio pontual e também não disse se, com a entrada da nova receita, será possível pagar os salários e direitos de imagem de setembro, atrasados desde o dia 10.

"É um contrato entre as partes e o valor não será divulgado. O Santos usa todo tipo de recurso que entra em custeios e investimentos futuros. O mercado brasileiro vive um período de recessão no marketing esportivo e a parceria veio em um momento muito bom para o Santos. Queremos que ela traga os frutos necessários para as partes", disse o dirigente. O último contrato anual de patrocínio master do Santos foi com o BMG, em 2012.