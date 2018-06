Diretoria do Santos confirma renovação do contrato com a Caixa

A diretoria do Santos enfim confirmou a renovação do contrato de patrocínio com a Caixa. Segundo revelou o clube nesta quarta-feira, o novo vínculo vai até dezembro deste ano. A expectativa inicial era de que a ligação entre clube e banco fosse estendida até maio do próximo ano.

O Santos não revelou os valores envolvidos no acerto, mas o clube deve receber R$ 10 milhões pela renovação. Se o time conquistar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, a cifra poderá atingir R$ 16 milhões. Não era o valor que o clube buscava, mas, diante das dificuldades na negociação, a diretoria aceitou a proposta do banco.

A Caixa já voltará a estampar a camisa santista nesta quinta-feira, na partida contra o Luverdense, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo, que começará às 21h45, será disputado na Vila Belmiro.

Além do patrocínio master da Caixa, o clube paulista conta com outros três apoiadores: a Algar, a Philco e a Umbro, que é a fornecedora dos uniformes.