Diretoria do Santos decide antecipar férias do atacante Neymar

SANTOS - O Santos vai antecipar as férias de Neymar, que fará sua última partida no Brasileirão neste domingo, contra o Goiás, em Goiânia. O clube decidiu dar alguns dias de descanso ao jovem jogador, que precisará se apresentar à seleção brasileira Sub-20, no dia 8 de dezembro, para disputar o Sul-Americano.

A direção santista tentou adiar a apresentação, mas a CBF não concordou. Neymar será um dos principais jogadores da seleção no torneio a ser disputado em Lima, Peru, entre 16 de janeiro e 6 de fevereiro de 2011. Durante a fase de treinamentos na Granja Comary, no Rio, os jogadores terão folga apenas no Natal e na virada do ano.

"A decisão sobre a antecipação das férias para Neymar envolve muita coisa, mas contra o Goiás, ele vai jogar", assegurou o técnico interino Marcelo Martelotte. "Acreditávamos que a CBF fosse dar esse período de descanso, mas que não foi possível. Temos que pensar primeiro no atleta, que teve um ano desgastantes demais", acrescentou ele, esclarecendo que ainda não está resolvido quando Neymar entrará em férias.

Outra novidade para o jogo contra o Goiás é Arouca, recuperado de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O volante voltou aos treinos na segunda e nesta sexta participou normalmente do coletivo. O time está escalado com Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval e Pará; Arouca, Rodriguinho, Adriano e Marquinhos; Neymar e Zé Eduardo.