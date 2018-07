Diretoria do Santos negocia para contratar Lucas Lima

SANTOS - O meia Lucas Lima, um dos destaques do Sport no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e cujos direitos federativos pertencem ao Internacional, despertou o interesse do Santos. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube pernambucano, Sérgio Kano.

A diretoria do Santos está em contato com o clube gaúcho e o jogador pode ser contratado como reforço para 2014. Também existe a possibilidade de Lucas ser trocado pelo lateral-direito Bruno Peres, indicado pelo novo treinador do Internacional, Abel Braga. O fundo de investimento Doyen Sports, o mesmo responsável pela contratação de Leandro Damião, conduz a negociação.

Lucas é um meia canhoto, habilidoso e com boa visão de jogo que se destacou na campanha do Sport na Série B do Brasileiro. Suas atuações já haviam chamado a atenção do Palmeiras e também de alguns clubes do futebol mexicano. Dificilmente, o meia retornará ao Internacional, pois D?Alessandro e Alex são os titulares. Ele também não continuará no clube pernambucano.

O interesse por Lucas Lima foi veiculado no mesmo momento em que esfriaram as negociações com Rildo, atacante da Ponte Preta. O valor de R$ 10 milhões pedido pelo empresário José Luiz Galante, que detém parte dos direitos federativos do jogador, foi considerado elevados pelos santistas. Os parceiros do Santos, Doyen Sports e Teisa, praticamente desistiram da negociação.

Até o momento, Leandro Damião é o único reforço confirmado pelo Santos para o ano que vem. O time da Vila está próximo de acertar o empréstimo do atacante Eduardo Vargas, do Napoli, e o zagueiro Bruno Uvini deve ser incluído na negociação.