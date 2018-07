Diretoria do Santos promete segurar Danilo

Os representantes dos investidores ligados ao Grupo Sonda retornaram de Portugal, depois de ter deixado bem encaminhada a transferência do volante santista. A oferta pelos direitos dos santistas deve chegar à Vila Belmiro nos próximos dias.

Pandolfo não soube dizer quanto o Santos vai ter que pagar para não perder uma de suas maiores revelações do ano. Para o jogador, o valor da sua multa contratual, calculado com base no seu salário, é de R$ 6,6 milhões. A DIS comprou 75% dos direitos econômicos de Danilo no meio do ano passado e repassou gratuitamente 37,5% ao Santos.

Quando Danilo foi apresentado, a informação foi que o Santos seria obrigado a liberá-lo a qualquer momento ou comprar os 37,5% da DIS se chegasse uma proposta maior ou pelo valor estipulado no contrato.